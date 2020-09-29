Yükselişini sürdüren dolar 7,83'ten işlem görüyor
29.09.2020 10:13 | Güncelleme: 29.09.2020 10:42
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,83'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,15'ten, sterlin ise 10,08'den alıcı buluyor.
Dün, en düşük 7,6604, en yüksek 7,8362 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 7,8041'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 7,83'ten işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 9,15'ten, sterlin/TL ise 10,08'den satılıyor. Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.