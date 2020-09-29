Yükselişini sürdüren dolar 7,83'ten işlem görüyor

Dün, en düşük 7,6604, en yüksek 7,8362 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 7,8041'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 7,83'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,15'ten, sterlin/TL ise 10,08'den satılıyor. Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

PİYASALAR HABER AKIŞI VE VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Yurt dışında Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.