Yükselişini sürdüren dolar 7,83'ten işlem görüyor
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Yükselişini sürdüren dolar 7,83'ten işlem görüyor

29.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:47

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7,83'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,15'ten, sterlin ise 10,08'den alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,6604, en yüksek 7,8362 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 7,8041'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 7,83'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,15'ten, sterlin/TL ise 10,08'den satılıyor. Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

PİYASALAR HABER AKIŞI VE VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Yurt dışında Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündemin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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Yükselişini sürdüren dolar 7,83'ten işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (4)
SÜMSÜKLÜ: Dünya bizi kıskanıyor. Ekonomi çok iyi, dolarla mı maaş alıyonuz? Bakalım nr uyduracaklar şimdi. Baş örtülü bacım işi de bitti hay Allah. İmam Hatipler de yetmedi..Dış güçler dedik .yemedi.. Savaş üzerine yoğunlaşalım yoksa bittik. Oy falan vermezler bize.
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.: Onların doları varsa bizemde allahımız var ev sahibinede öyle dedim senin evin varsa bizim allahımız var dedim cık dedi evden allahsız elektirik şirketide elektiriği kesti ne kadar vatan haini ve kafir varmış memlekette
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