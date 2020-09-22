Güne yükselişle başlayan dolar, 7,66 ile rekor seviyeden işlem görüyor

Dün, en düşük 7,55, en yüksek 7,64 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,63'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla rekor seviye olan 7,66'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,98'den, sterlin/TL ise 9,78'den satılıyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.