Haftaya rekorla başlayan dolar, 7,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,5382, en yüksek 7,5862 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,5604'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,5922 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,9871'den, sterlin/TL ise 9,8030'dan satılıyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.