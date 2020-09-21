Haftaya rekorla başlayan dolar, 7,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
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Haftaya rekorla başlayan dolar, 7,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem günün yükselişle başlamasının ardından 7,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,98'den, sterlin ise 9,80'den alıcı buluyor.

21.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:18

Geçen haftanın son işlem gününde en düşük 7,5382, en yüksek 7,5862 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,5604'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 7,5922 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,9871'den, sterlin/TL ise 9,8030'dan satılıyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleştireceği sunumların takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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Haftaya rekorla başlayan dolar, 7,59 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları (3)
1907: Yine Gazladı gidiyor.
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MİSAFİR: Neden acaba süper gücüz ondan olabilir mi?
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ÇOK SÜKUR: ALLAHIM SANA SUKÜRLER OLSUN Kİ;DOLARLAN MEAŞ ALMIYOM!
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