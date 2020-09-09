Dün en düşük 7,4523, en yüksek 7,4905 seviyelerini gören dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4849'dan tamamladı. Yeni güne rekorla başlayan dolar, 7,4927 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur, saat 10.55 itibarıyla 7,4865'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8192'den, sterlin/TL ise 9,7019'dan satılıyor. Üst üste 6. iş günü yükselen dolar endeksi, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 93,5 seviyesine bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 6. iş günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1770 seviyesinde dengelendi.

KORONAVİRÜS VE DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.