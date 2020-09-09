Güne rekorla başlayan dolar, 7,4927 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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Güne rekorla başlayan dolar, 7,4927 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Yeni güne rekorla başlayan dolar, 7,4927 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar 7,4865'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,81'den, sterlin ise 9,70'den alıcı buluyor.

09.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:06

Dün en düşük 7,4523, en yüksek 7,4905 seviyelerini gören dolar, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4849'dan tamamladı. Yeni güne rekorla başlayan dolar, 7,4927 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur, saat 10.55 itibarıyla 7,4865'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8192'den, sterlin/TL ise 9,7019'dan satılıyor. Üst üste 6. iş günü yükselen dolar endeksi, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 93,5 seviyesine bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 6. iş günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1770 seviyesinde dengelendi.

KORONAVİRÜS VE DOĞU AKDENİZ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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Güne rekorla başlayan dolar, 7,4927 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Kaynak: AA

Haber Yorumları (6)
CAKİ: Ver coşkuyu dolar zengin biraz daha zenğin olsun
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SUNA: 2 yıl önce suçlu rahibi apar topar abd ye teslim etmeden önce de yedi buçuğu görmüştü
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KKK: Sayın bakanım bittik bu ülkede en kıytırık araba 200 bin tl hayırdır demiyor kimse arkadaş
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