Güne rekorla başlayan dolar, 7,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne rekorla başlamasının ardından 7,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,82'den, sterlin ise 9,81'den alıcı buluyor.
08.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:43
Dün en düşük 7,4241, en yüksek 7,4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,4576'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,4703'den işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL 8,8240'dan, sterlin/TL ise 9,8131'den satılıyor. Dolar endeksi, 5 iş günü üst üste süren yükselişini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 93,1 seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,18'un hemen üzerinde dengelendi.