Güne rekorla başlayan dolar, 7,47 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 7,4241, en yüksek 7,4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,4576'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,4703'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,8240'dan, sterlin/TL ise 9,8131'den satılıyor. Dolar endeksi, 5 iş günü üst üste süren yükselişini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 93,1 seviyesine çıktı. Euro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,18'un hemen üzerinde dengelendi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.