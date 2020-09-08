Dolar/TL, 7,46 seviyesinden işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolar/TL, 7,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4620'den işlem görüyor.

Dolar/TL, 7,46 seviyesinden işlem görüyor
08.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:58

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4620'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4241, en yüksek 7,4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,4576'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,4620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 8,8170'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 9,8050'den satılıyor.

Dolar endeksi, 5 iş günü üst üste süren yükselişini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 93,1 seviyesine çıktı. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,18'un hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Barış Atay Mengüllü
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Müslüm Gürses Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Türk Adana Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Dolar/TL, 7,46 seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 10:03:06. #1.15#
title