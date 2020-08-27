Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor

Dün, en düşük 7,3356 en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3699'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,3670'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 8,7136'dan, sterlin/TL de 9,7220'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirtti.

DOĞU AKDENİZ GELİŞMELERİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.