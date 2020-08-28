Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor

Dün, en düşük 7,3100 en yüksek 7,3818 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 7,3594'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,3370'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 8,7290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,7465'ten satılıyor. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksinin ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine yükseldiğini belirtti. Yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Jackson Hole toplantılarında bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşma yapmasının beklendiğini söyledi.

DOĞU AKDENİZ GELİŞMELERİ GÜNDEMİN ODAĞINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini ve bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurduğunu ifade etti. Fed'in yeni enflasyon hedeflemesi ile ilgili tartışma ve analizlerin piyasaların gündemini uzun bir süre daha meşgul edeceğini vurgulayan analistler, Jackson Hole toplantısından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.