Dolar 6,84'ten işlem görüyor

Dün 6,8162-6,8510 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6,8422'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 6,8479'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7190'dan, sterlin/TL ise 8,6043'den satılıyor. Dolar endeksi, dün ABD'de güçlü gelen perakende satışlar ve sanayi üretimindeki toparlanmayla 97,3 seviyesine çıksa da şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi. Euro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1283 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,80-6,85 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını dile getirdi.