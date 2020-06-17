Dolar/TL, 6,83 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,8380'den işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,8380'den işlem görüyor.

Dün 6,8162-6,8510 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6,8422'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,06 altında 6,8380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 7,7170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,5940'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün ABD'de güçlü gelen perakende satışlar ve sanayi üretimindeki toparlanmayla 97,3 seviyesine çıksa da şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1283 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA