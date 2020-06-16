Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor

Haftanın ilk işlem gününde 6,8136-6,8626 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,8376'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 6,8368'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,7520'den, sterlin/TL ise 8,6330'dan satılıyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) dün yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı bildirildi. Dolar endeksi, dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelendi. Avro/TL paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1350 seviyesinde seyrediyor.

'DOLARDA 6,80-6,85 BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle ikinci dalga endişelerinin arttığını ve bu gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,85 bandının öne çıktığını kaydetti.