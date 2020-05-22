Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor

Dün 6,7843 - 6,8162 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,7981'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 6,8109'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4285'ten, sterlin/TL 8,2979'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 99,7, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0920 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,75-6,70 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleştiğini, aynı dönemde imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının da 1,0 puanlık yükselişle yüzde 62,6'ya çıktığını hatırlattı. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında olacağını söyledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.