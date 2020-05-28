Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor

Dün 6,7218-6,7828 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,7739'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,7860'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,63 artışla 7,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9, euro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 ayın en yükseği olan 1,1020 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,80 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içinde mayıs ayında ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre 10,4 puan artarak 61,7 değerine yükseldiğini belirtti. Yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de 1. çeyrek GSYH ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.