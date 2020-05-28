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Dolar/TL 6,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7860'tan işlem görüyor.

Dolar/TL 6,78 seviyesinden işlem görüyor
28.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:11

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7860'tan işlem görüyor.

Dün 6,7218-6,7828 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6,7739'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 6,7860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,63 artışla 7,4780'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,3310'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9, avro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 ayın en yükseği olan 1,1020 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde mayıs ayında ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre 10,4 puan artarak 61,7 değerine yükseldiğini belirtti. Yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de 1. çeyrek GSYH ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in destek, 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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