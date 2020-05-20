Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor

Yaklaşık 2 haftadır düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, dün swap anlaşmalarına ilişkin haber akışıyla 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 6,7532'ye kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre 1,6 değer kaybıyla 6,7778'den tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi. Dolar/TL, swap anlaşmasına ilişkin duyurunun ardından düşüşünü hızlandırarak 6,7688'e gerilemesinin ardından saat 10.20 itibarıyla 6,7950'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,4451'den, sterlin/TL ise 8,3138'den satılıyor.Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99,5, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,0940 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,77 KIRILIRSA 6,70 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, TÜFE ve tüketici güven endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası'nın bu akşam açıklanacak toplantı tutanakları takip edileceğini belirtti.

Swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının ve yarınki Merkez Bankası faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.