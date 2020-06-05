Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor

Dün 6,7241-6,7691 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 6,7566'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 6,7690'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 7,6690'dan, sterlin/TL ise 8,5594'ten satılıyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 96,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı sonrası yükselişini sürdürerek, bugün yüzde 0,3 artışla 1,1384'ü gördü.

'DOLARDA 6,70-6,80 BANDI İZLENECEK'

ECB, dünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar euro artırarak 1 trilyon 350 milyar euroya çıkardı. Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirtti. Moody's, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlemişti. Yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini dile getirdi.