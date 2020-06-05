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Dolar/TL, 6,76 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7630'dan işlem görüyor.

Dolar/TL, 6,76 seviyesinden işlem görüyor
05.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:13

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7630'dan işlem görüyor.

Dün 6,7241-6,7691 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 6,7566'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,7630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 7,6910'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 8,5537'den satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 96,5 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı sonrası yükselişini sürdürerek, bugün yüzde 0,3 artışla 1,1384'ü gördü.

ECB, dünkü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirtti. Moody's, son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlemişti.

Yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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