Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin

E-imza alımında özellikle internet dolandırıcılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten e-imzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, son günlerde 'anında e-imza', 'adresinize e-imza getiriyoruz' gibi arama motorlarında çeşitli ilanlar veren dolandırıcıların vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Türkiye'de sadece elektronik imza satma yetkisi olan 4 firmanın olduğunu belirten Kılıç, "Elektronik imza, elektronik ortamda yapılabilecek tüm işlemlerde imzada atmanız gerekiyorsa eğer onları tamamen yasal geçerlilikle yapılabilen uygulanabilen geçerliliğe sahip bir tür sertifika aslında. Bu sertifikaları vermeye yetkili Türkiye'de 4 tane kuruluş var onlardan bir tanesi de biziz. 2014 yılında lisansımızı aldık ve 6 yıldır da Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olarak Ankara genel merkezli 60 ilde de şubesi ile beraber hizmet veren bir kuruluşuz" dedi.

"ELEKTRONİK İMZALARINI BİR BAŞKASINA TESLİM ETMEYİN"

Elektronik imzanın kişiye özel olduğunu ve başkalarının kullanmaması gerektiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Elektronik imza bir yönüyle de aslında bakarsanız kimliğinizi de doğrulayan bir sertifika, hem kimliğinizi doğruluyor hem de imzanızı atılabilen bir sertifika. Elektronik imza kişiye özel sertifika ve inkar edilemezliği olduğu için elektronik imza sahibinin kesinlikle elektronik imzasını kendisinden bir başkasına vermemesi kullandırtmaması gerekiyor. Aksi takdirde yasal yükümlülüğünü karşılamak durumunda. Birçok insanımız bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için üçüncü kişilere, mali müşavirlerine, asistanlarına, bunlara vererek kullandırabiliyor. Bu son derece sakıncalı kesinlikle elektronik imzalarını bir başkasına teslim etmemeleri, kullandırtmamaları gerekiyor. Elektronik imzayı almak isteyen kişi şubelerimizden herhangi birisine müracaat etmesi gerekiyor kimliği ile beraber. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra talebi alındıktan sonra sertifikanın üretim aşamasına geçiyor, üretiliyor kendisine teslim ediliyor, bu süreç de yaklaşık 15 dakika."

"SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRIYORLAR"

Resmi olmayan ilanların arttığını vurgulayan Kılıç, "Son günler de anında e-imza gibi adresinize e-imza getiriyoruz gibi çeşitli arama motorlarında ilanlar vererek vatandaşların mağdur edildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu kişi ya da kuruluşlara itibar etmemesi gerekiyor. Elektronik imza sadece Türkiye'de yetkili elektronik hizmet sağlayıcılarından alınabilir. Bir başkasından elektronik imza alınmamalıdır. Zaten aldıkları da elektronik imza değildir. Elektronik imza diyerek vatandaşa boş içerisinde sertifika bulunmayan, elektronik imza olmayan bir tür flash belleğin verildiğini, vatandaşlarımızın hem parasının alınarak hem de vatandaşların zamanlarının çalındığını dolandırıldığını da kulaklarımıza son günlerde gelmeye başladı. Vatandaşlarımıza da bu konuda ben dikkat çekmek isterim" şeklinde konuştu.