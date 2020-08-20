Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye dün akşam 30. bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonun ilk haftasındaki ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. Eleme adayı olmamak için sonrasında mavi takım yarışmacıları kendi aralarında yarıştılar ve yeni eleme isimleri belirlendi. Eray ise yaptığı yemekten dolayı hem jürilerin hem de kendi ağzını yaktı.

ADAYLAR KİMLER OLDU?

Mavi takımın kendi içinde oynadığı dokunulmazlık oyununda Özgül dokunulmazlığı alarak eleme potasına Eray'ı gönderdi. Takım oylama yaparak 5 oy ile Esra'nın ismini belirledi. Kırmızı takımın adayları olan Celal ve Sedat'ın yanına Eray ve Esra da eklenmiş oldu. Yarışmaya veda edecek olan isim ise bugün yayınlanacak bölümle belli olacak.

ERAY ŞEFLERİN AĞZINI YAKTI

MasterChef'te Eray bireysel dokunulmazlık oyununda yaptığı yemekle, şeflerin ağzını yaktı. Kabak çiçeği dolması hazırlayan Eray, yaptığı sosu başta Danilo olmak üzere Mehmet ve Somer şefler zorlanarak yiyebildi.

Kendi yaptığı sorun tadına bakan Eray da zor anlar yaşadı. Şeflerin su ikramı ilk başta geri çeviren Eray, ağzının yanmasına karşı koyamayınca suyu alarak içti.