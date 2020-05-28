Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi

Suriye uyruklu Mahmut Haşim, hamile olan eşi Ayşe Haşim'in sancılanması üzerine, hastaneye götürmek için çağırdığı taksiye bindiklerini, taksi sürücüsü M.B'nin, eşinin doğum yapmak üzere olduğu iddiasıyla kendilerini araçtan indirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, olayın dosya içeriği, şüphelinin savunması fotoğraf, kamera görüntüleri ve müştekinin ifadesi kapsamında inceleme yapıldığı belirtildi.

"TAKSİCİNİN ZOR DURUMDA OLAN KADINA YARDIM ETMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Doğum yapmak üzere olan kadının eşiyle taksiye bindiği esnada taksi şoförünün, kadının Suriyeli olduğunu görerek almak istemediği ve taksiye binen kadının bu esnada doğum yapmaya başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu arada ambulans çağrılması üzerine doğumun taksinin içinde gerçekleştiği, taksi şoförünün müştekilere inin demesi ve bunu defaten tekrarlaması üzerine müştekilerin inmek zorunda kaldığı, şüphelinin de ambulans sesini duyduğu anda müştekileri ve ambulans beklemeden müştekilerin inmesinden sonra olay yerini terk ettiği, şüphelinin müştekiyi fiziksel bir müdahale ile değil sözlü olarak kızgın ses tonları ile defaten tekrarlayarak müştekilerin de doğum gerçekleşir gerçekleşmez inmek zorunda kaldıkları, taksicinin vicdani ve insani yükümlülüğünü yerine getirmeyerek zor durumda olan kadına yardım etmediği, sadece bekleyerek inmesini istediği anlaşılmıştır."

Kadının ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hasar ya da sağlık problemlerinin bulunmadığı ifade edildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Açıklamada, doğum yapmakta olan Suriye uyruklu kadını ve eşinin taksiye bindikten sonra taksiden indirilmesi ve doğum yapması olayı ile ilgili yardım ve bildirim yükümlülüğünün ihlali suçundan gözaltına alınan şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildiği, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine şüpheli hakkında süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildiği vurgulandı.