Doğum gününde otomobil çalan alkollü genç kaza yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, Hastane Caddesi'nden Yapay Şelaleye doğru seyir halindeki 03 ZA 853 plakalı otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra yol kenarındaki lastikleri geçerek park halindeki 27 LJ 774 plakalı otomobile çarparak durabildi. Fazla alkollü olduğu için araçtan çıkamayan sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemeler kapsamında aracın çalıntı olduğunu öğrendi. Alkolün etkisiyle adını bile söyleyemeyen ve ayakta durmakta zorluk yaşayan şahıs Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

2.83 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Burada yapılan incelemede şahsın adının Mustafa A. olduğu öğrenildi. Mustafa A.'nın 2.83 promil alkollü olduğu belirtilirken, şahsın doğum günü olduğu tespit edildi.

BAŞKA BİR ARAÇ DAHA ÇALMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, İncekum Jandarma ekipleri, Serik'ten çalınan bir otomobilin İncekum'da terk edildiğini, o olayı da aynı kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini ihtimali üzerine çalışma başlattı.