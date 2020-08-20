Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmasında cuma günü vereceği müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını ifade etti. Herkes bu müjdenin ne olduğunu merak ederken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek müjdeyle ilgili "Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik" diye konuştu.

Dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge, programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde ele alındı.

BLOOMBERG'İN HABERİ KONUŞULDU

Programda, ABD merkezli Bloomberg News'in iki Türk yetkiliye dayandırdığı "Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti" haberi de gündeme geldi. Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zonguldak açıklarında doğal gaz kaynağı bulunduğunu iddia etti.

"HİDROKARBON YATAKLARI VE DOĞAL GAZ BULUNDU"

Perinçek, "Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım" diye konuştu.