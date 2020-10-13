Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Kübra Par'la Açık ve Net' programına konuk olan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

"ÖCALAN, TELEVİZYONA ÇIKARTILACAK"

Abdullah Öcalan'ın yakın zamanda televizyon kanallarına çıkartılacağını öne süren Perinçek, "Türk devleti Öcalan'a 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Şu an devletin, MİT'in elinde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar" şeklinde konuştu.

AYHAN BİLGEN'İN AÇIKLAMALARINA ÖVGÜ

Kobani olayları nedeniyle tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Ayhan Bilgen'in dünkü açıklamalarına da övgüler dizen Perinçek, "Bu tavır, çoğunlukta olan tavır. Bizim Kürtlerimiz içerisinde de alkışlanacaktır. Bu bir çığır açıyor. Şimdiye kadar seslendirilemedi korkulardan dolayı. Ayhan Bilgen'in çatır çatır ortaya koyması cesur bir adımdır" dedi.

ÖCALAN'DAN ÇİÇEK ALMIŞTI

Doğu Perinçek, geçmişte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmiş ve bu ziyarette Öcalan tarafından kendisine uzatılan çiçeği almıştı. Perinçek, "Apo'dan çiçek aldığınız için hiç pişman oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hayır. Çok doğru bir şey yaptım. Mesele çiçek alma meselesi değil. Abdullah Öcalan yakalandığında 'Perinçek bana geldi. ABD ve İsrail'le beraber olma. Silahları bırak ve Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer al' dedi. Ben orada çok doğru bir iş yaptım. Onu yapmasaydım içimde ukde kalırdı. Herkesle görüşürüm. Trump'la da görüşürüm. Düşmanla da görüşürüm. Herkesle görüşürüm."