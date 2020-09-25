Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünü yaptığı 'Nedir Ne Değildir' adlı programına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sözleri damga vurdu.

"YARGI ALTIN ÇAĞINI MI YAŞIYOR?"

Mehmet Akif Ersoy, programında ağırladığı Perinçek'in yargı için "Yargı altın çağını yaşıyor tespitini çok önemli buluyorum" şeklindeki sözlerini "Efendim" diyerek tekrar ettirerek "Yargı altın çağını mı yaşıyor? Şu anda Türkiye'de mi? Kimin tespiti efendim?" diye sordu.

"HAPİSHANEDE 40 BİN TANE FETÖ'CÜ VARSA..."

Perinçek de tespitin kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Eğer hapishanede 40 bin tane FETÖ'cü varsa PKK'lılar içeri tıkılıyorsa yargı altın çağını yaşıyordur. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.