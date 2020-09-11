Doğu Perinçek'in oğlu Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamasında torpil yapıldığı iddialarını yalanladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek'in Dışişleri Bakanlığı'na memur olarak atanması sonrası "torpil" iddiaları gündeme geldi. Oğul Perinçek "Yazıldığı gibi 'atama' değil, aday memurluğu görevine hak kazandım. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim" dedi. Baba Perinçek ise "Hayatı savaşla geçmiş bir aileyiz, neyi torpille kazanmış bu aile?" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYINDA GÖREVİME BAŞLAYACAĞIM"

Hürriyet gazetesine açıklama yapan Sadık Can Perinçek şunları söyledi "Şu an askerliğimi Ankara'da yapıyorum. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Yazıldığı gibi 'atama' değil, aday memurluğu görevine hak kazandım. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta bürokratlarımız, dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı.

"BOĞAZİÇİ MEZUNUYUM"

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 'Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri'nde çalışacak' eleştirleri yapılmış. Bu bölümden derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışabiliyor."

"PERİNÇEK AİLESİ BUGÜNLERE TIRNAĞI İLE GELMİŞTİR"

Doğu Perinçek de Hürriyet'in sorularını yanıtlarken, "Hayatı savaşla geçmiş bir aileyiz, neyi torpille kazanmış bu aile? Fransa'da okudu. İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca biliyor. Oxford'un tarih sözlüğünü çevirdi. Perinçek ailesi bugünlere tırnağı ile gelmiştir" dedi.