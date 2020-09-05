Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor

Türk Silahlı Kuvvetli (TSK), Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinden iki ayrı tank konvoyu Edirne'ye hareket etti.

YUNANİSTAN'IN HAMLELERİ GERİLİMİ ARTIRDI

Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz için yaptığı diyalog çağrısını yanıtsız bırakması ve Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, BAE gibi ülkelerden destek istemesi bölgede gerilimi artırdı.

Son olarak Fransa'nın donanmadaki en güçlü silahı Charles de Gaulle'ün Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması ve Yunan askerinin Meis Adası'na ayak basması bardağı taşıran son damla oldu.

TANKLAR SURİYE SINIRINA SEVK EDİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan'ın söz konusu hamlelerinin ardından harekete geçti. Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.