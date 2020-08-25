Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir? Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir?

Serdaroğlu ve arkadaşlarının başlattığı Çoban Ateşi Hareketi, bugün kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vererek Doğru Parti adıyla siyasi hayatına başlıyor. Peki, Rıfat Serdaroğlu'nun eski görevi neydi? Çoban Ateşi Hareketi nedir? Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu kimdir?

RIFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

1948 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu.

1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP'a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

Doğru Parti

ÇOBAN ATEŞİ HAREKETİ NEDİR?

Serdaroğlu, Çoban Ateşi Hareketi hakkında şu açıklamaları yapmıştır:

Son olarak "Çoban Ateşi Hareketi" diye bir demokrasi platformu oluşturduk. Anadolu'yu dolaştık. Parti kurma aşamasına geldiğimiz ve kuruluş tarihimizi açıklayacağımız 14 Mart 2020 günü, Pandemi nedeniyle çalışmalarımızı durdurduk.

Çare, yeniden bir ve bütün olma zamanıdır. Eğer Türk Milletine gerçekler anlatılabilir ve ayağa kaldırılabilirse, bu belaların üstesinden gelebiliriz.

Çoban Ateşi Hareketi Merkez Yönetimi ve Kurucuları, Türk Milletinin hayrına olacak her türlü dayanışmaya açıktır.