Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildiği müjdesini vererek, "Böylece toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu" ifadelerini kullandı. Doğal gaz rezerv keşfinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir hediye verildi.

OSMANLI'DA ZAFER KAZANAN GEMİLERE ASILAN SANCAK HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla, Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.