Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti

New York'ta Chris Vigo isimli adam, evlenme teklifi etmek için kız arkadaşı Angelina Rivera'yı New York'ta bulunan ünlü Brooklyn Köprüsü'ne götürdü. Chris, köprünün ortasında kız arkadaşını elini tuttuktan sonra evlenme teklifi etmek için diz çöktü.

Çiftin evlenme teklifi anını fotoğraflamak isteyen fotoğrafçı Josh, daha iyi bir açı yakalamak için köprünün üzerinde bulunan bisiklet hattına girdi. Josh, tam fotoğraf çekmek için hazırlanırken arkadan gelen bir bisiklet kendisine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile devrilen bisikletli evlilik teklifi yapan adama çarptı.

"KİMSEYE ZARAR GELMEDİ"

Chris, kazada kimseye zarar gelmediğini, bu nedenle olayın meydana geldiği videodan sonra kız arkadaşına evlilik teklif ettiği başka bir video çektiğini ama tüm sürprizin bozulduğunu söyledi.