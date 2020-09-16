Diyarbakırlı fındık işçileri yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurlandı

Sakaryalı fındık üreticisi, Diyarbakır'dan gelen tarım işçilerini yemek organizasyonuyla memleketlerine uğurladı.

Karasu ilçesinde fındık üreticisi Birol Aksoy, fındık hasadı için Diyarbakır'dan kente gelen tarım işçiler için hem sezonun yorgunluğunu atmak hem de kardeşlik mesajı vermek amacıyla yemek organizasyonu düzenledi.

Karasu sahilinde düzenlenen yemek programından sonra tarım işçileri, memleketlerine yolcu edildi.

"Ezelden beri kardeşiz"

Birol Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 fındık sezonunun sona ermesinin ardından Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dedeköy'den gelen fındık işçileriyle yorgunluk atmak, Sakaryayı tanıtmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İlk defa deniz gören bazı işçilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Aksoy, "Bir dahaki sene için onlarla sözleştik. Sakarya'nın bir kardeşlik coğrafyası olduğunu onlara anlattık, 72 farklı milletin yüzyılları aşan bir şekilde beraber sorunsuz yaşamalarını örnek gösterdik. Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde 'Müminler ancak kardeştir.' düsturunu şiar edinmiş bir milletiz. Ezelden beri kardeşiz ve sonsuza dek kardeş kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.