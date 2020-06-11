Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 10 günde büyük artış gösterdi. 350 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 550 kişinin de evlerinde karantina altına alındığı kentte, ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Artan vaka nedeni ile vatandaşlar paniğe kapıldı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 173 bin 36 vaka tespit edilirken, bu vakaların 146 bin 839'u iyileşti. 4 bin 746 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, 631 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor. Hükümetin atmış olduğu adımlar ve vatandaşların da "evde kal" çağrılarına uymasının ardından 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi.

VAKA SAYILARI 10 GÜNDE TAVAN YAPTI

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi yaşanmaya başladı. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 10 gün içinde 350 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 550 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca önceki günden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın başlaması ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

HASTANE İÇİ VE ÇEVRESİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Öte yandan koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvuruların yoğunlaştığı görüldü. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri bölgede dezenfektan çalışması başlattı. Hastane çevresi ve içerisinde dezenfektan işlemleri yapılırken, hastaneye vaka taşıyan ambulansların da hastaları bıraktıktan sonra titizlikle dezenfektan edildiği görüldü.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci sonrasında Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu. Diyarbakır'da son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal etkinliklerde artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımızın daha hassas davranmasını, tedbirler için katı davranması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.