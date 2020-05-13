Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince tarafından yapılan operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist sağ ele geçirildi.

TURUNCU LİSTEDE YER ALIYOR

Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalındaki operasyonda; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında,İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerincegerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 teröristsağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözdeSerhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.