Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı. Bu kapsamda, ilk etapta kurum maaş ödeme protokolleri sona eren merkez ve bazı taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başlandı.

150 BİNDEN FAZLA DİN GÖREVLİSİ FAİZSİZ MAAŞ ALACAK

İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi kurum aracılığıyla ödeneceğine karar vermesiyle birlikte 150 bini aşkın din görevlisi maaşlarını faizsiz finans kurumları üzerinden alacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamın haram kıldığı ve haksız kazanca yol açarak büyük bir sömürü aracı olan faizle mücadele noktasında, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak personelimizin maaşlarını faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" dedi.