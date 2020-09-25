Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) internet sitesinde yayımlanan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli 5 bin personel alınacak. Alınacak kadrolar arasında Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bulunuyor.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bu kapsamda 1.400 Kur'an kursu öğreticisi, 3.500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi. Kur'an kursu öğreticilerinin 1.300'ü, imam hatiplerin ise 1.500'ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek.

BAŞVURULAR 6-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Müracaatlar 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 'sinav.diyanet.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.