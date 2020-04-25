Dikran Masis kimdir? Dikran Masis nereli, kaç yaşında? Dikran Masis eşi

Dikran Masis, dört defa evlendi ve son evliliğini de kendinden 35 yaş küçük Yasemin Öztürk ile yaptı. 2009 yılında evlenen Masis, bir dönem Nükhet Duru ile de evli kaldı ve bu evlilikten Cem adında oğlu oldu. Emlak zengini sayılabilecek Masis, müzayede denildiğinde akla gelen ilk isimlerdendir.

DİKRAN MASİS KİMDİR?

Ermeni asıllı iş adamı Masis, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskidji Müzayede Şirketi'nin sahibi ve Eskidji Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Dikran Masis ve Eşi

Dikran Masis, bugüne kadar dört evliik gerçekleştirdi ve son evliliğini de kendisinden 35 yaş küçük olan iç mimar Yasemin Öztürk ile yaptı. Eşi için her yıl düzenlediği doğum günü partileri magazin gündemine damga vuruyor. Ayrıca Yasemin Öztürk ile sık sık Fransa St. Tropez'e gidiyor. Masis daha önce ünlü sanatçı Nükhet Duru ile nikah masasına oturmuştu ve bu evlilikten Cem adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Babasının vefatının ardından kalan miras ile işlerini büyüttü.