Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Model son olarak yatakta yarı çıplak halde yatarken poz verdi.

HERKES FOTOĞRAFTAKİ ELİ MERAK ETTİ

Cesur pozunu 706 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan Soydan, herhangi bir açıklama yazmadı. Soydan'ın fotoğrafında en çok merak edilen detay ise sağ üst köşede gözüken kol oldu. Farklı bir telefondan çekim yapan kişi, Soydan'ın kreatif direktör olan Hakan isimli arkadaşı çıktı.