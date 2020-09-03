Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, DHKP-C'nin avukat yapılanmasına yönelik davada tutuklanan Aytaç Ünsal, ölüm orucuna başlamıştı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Ünsal hakkında Yargıtay'dan tahliye kararı geldi. Ünsal'a yurt dışı yasağı konulduğu da iddialar arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Aytaç Ünsal hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası vermiş tutukluluğunun devamına hükmetmişti.