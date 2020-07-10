Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentindeki şubesinde çalışan 6 personelin koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalandığı ileri sürüldü. ABD genelinde koronavirüs vakaları artarken özellikle Florida, Teksas ve California'da hastaneler koronavirüs hastalarıyla doldu.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı. Florida'da artan koronavirüs rakamlarından dolayı restoranlar kapılarını tek tek kapatırken, iş yerleri yalnızca paket servis hizmeti veriyor. Nusret'in Miami'deki restoranı herhangi bir yanıt vermezken, Miami'deki restoranın koronavirüs nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğu ifade edildi.

MAAŞ KORUMA PROGRAMI'NDAN 2 MİLYON DOLAR ALDI

Öte yandan restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle işletme sahiplerine ödenen Maaş Koruma Programı'ndan da (PPP) yararlandığı öğrenildi. Miami'deki Nusr-et şubesinin çalışanlarında çıkan koronavirüs nedeniyle kapalı olan şubesi için ABD'nin yardımına başvuran Gökçe'nin 2 milyon dolarlık katlı aldığı belirtildi. ABD genelinde işletmelere toplamda 521,4 milyar dolarlık PPP yardımı yapıldı. Yardımlarla koronavirüsten etkilenen küçük işletmelerin korunması amaçlandı.