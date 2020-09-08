Sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Bük köyünde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı ormanlık alana savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Recep İnam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.