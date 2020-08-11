Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, artan vakalar karşısında isyan etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bozkurt, 1-9 Ağustos tarihleri arasında 52 kişinin koronavirüse yakalandığını belirterek, "Çalın, oynayın, tepinin, bol bol toplanıp kalabalıklar halinde dualar edin, alışveriş yaparken üst üste çıkın. Size bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞME SÜRECİNİN ARDINDAN VAKALAR ARTTI"

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ilçede son günlerde vaka artışları yaşandığını belirtti. Pandemi sürecinin ilk zamanlarında sıfır vakayla geçirildiğini ifade eden Bozkurt, "Pandemi sürecinde sıfır vaka ile geçtiğimiz süreçten sonra normalleşme sürecine geçişten bugüne kadar Covid-19 sebebiyle izlemeye alınan vatandaş sayımız 449, sonuçları pozitif çıkan vatandaş sayımız 148, sadece 1-9 ağustos tarihleri arasında yani 9 gündeki pozitif vakamız 52 (ilimizde en yüksek rakamdır) olarak sonuçlanmıştır" dedi.

VATANDAŞLARA TEPKİ: ÇALIN OYNAYIN, TEPİNİN

Devletin ve belediye olarak kendilerinin denetimler yaptığını ve defalarca uyarılarda bulunduğunu ifade eden Bozkurt, şu açıklamayı yaptı: "Devletimiz ve bizler denetim yaparken, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarımız defalarca uyarılar, açıklamalar yaparken sizler çalın oynayın, tepinin, bol bol toplanıp kalabalıklar halinde dualar edin, kucaklaşın, birbirinizi öpüp koklayın, bol bol tokalaşın, dip dibe bankalardan para çekin, alışveriş yaparken üst üste çıkın. Size bir şey olmaz."