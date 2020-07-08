Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşan öğrenci ve velilerin talebine göre, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12'nci sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavları ile başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen ilgi özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri görüldü. Bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları anlaşıldı.

DEVAMLI ÖĞRENCİ İŞLEMİNE TABİ OLACAKLAR

MEB, durumları bu şekilde olan öğrenciler için yeni bir karar aldı. Buna göre, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek.

SINAVLARA GİREBİLECEKLER

Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecekler.

ÖRGÜN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLER

Dönem puanı oluşmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereği devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitime devam edebilecekler.