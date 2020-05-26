Deva ne demek? Deva anlamı nedir? DEVA açılımı nedir?

Siyaset gündeminde uzun süredir konuşulan Ali Babacan'ın yeni kuracağı partinin isminin belli olduğu iddia edildi. Yeni partinin adının DEVA olacağı iddia edilirken deva anlamı nedir, DEVA açılımı nedir ve deva ne demek gibi konular araştırıldı.

TDK'YE GÖRE DEVA NE DEMEK?

Deva: İlaç, çare.

isim, (deva:), Arapça deva

DEVA KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

"Deva bulmaz bir can kaygısına düşer." - Falih Rıfkı Atay

DEVA AÇILIMI NEDİR?

DEVA açılımı: Demokrasi ve Atılım Partisi, olduğu öne sürüldü.