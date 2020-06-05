Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. Şanlıurfa'da yayın yapan yerel bir televizyon kanalının konukları ve program ekibi ise, Malatya depremine canlı yayında yakalandı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa Tv'nin canlı yayınına yansıdı. Ömer Ağ ile Panorama Programına katılan Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuştuğu sırada deprem yaşandı.

ELAZIĞ DEPREMİNE DE CANLI YAYINDA YAKALANMIŞLARDI

Program sunucu Ömer Ağ ve ekibi daha önce de Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanmışlardı.