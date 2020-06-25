Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Van'da deprem mi oldu? Özalp'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem verileri! Son depremler!

Van'ın Özalp ilçesinde 13.03'te AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlarda sarsıntıyı hissedenler ise hızla açık alanlara doğru koştu. Van Valisi yaptığı ilk açıklamada depremin merkez üssünden bildirilen bir hasarın olmadığını ve ekiplerin araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

VAN ÖZALP DEPREMİ

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