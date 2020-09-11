Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı

Yukatel Denizlispor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Transfer yasağı bulunan Denizli temsilcisinin önündeki engel kalktı. Kulüp, yaptığı açıklamada eski teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'e ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Özdilek ve İldiz'e göndermede bulunan kulüp, açıklamasında yaşananları unutmayacağını dile getirerek "Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" dedi.

LİSANS ÇIKARABİLECEK

Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.