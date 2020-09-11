Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı
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Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı

Süper Lig'de yarın sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor, geçen sezon kulüpte görev yapan teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'e olan borcun faiziyle ödendiğini belirterek transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Eski teknik direktörlerine ödemelerini yapan Denizlispor'un transfer yasağı kalktı
11.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:45

Yukatel Denizlispor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Transfer yasağı bulunan Denizli temsilcisinin önündeki engel kalktı. Kulüp, yaptığı açıklamada eski teknik direktörler Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'e ödemelerin yapıldığını açıkladı.

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Özdilek ve İldiz'e göndermede bulunan kulüp, açıklamasında yaşananları unutmayacağını dile getirerek "Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" dedi.

LİSANS ÇIKARABİLECEK

Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.

Kaynak: DHA

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