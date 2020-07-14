Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız

Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Hüseyin Çimşir ve yönetime tepki gösterdi.

Hüseyin Çimşir

"SENİN YÜZÜNDEN"

Denizlispor'un ikinci golü sonrası sosyal medyada video paylaşan bir Trabzonspor taraftarı "2-1 yeniliyoruz. Bu senin yüzünden Hüseyin hocam. Ben burada can çekişiyorsam senin yüzünden, yönetimin yüzünden. Skora bak, milyonlarca taraftarın hayalini çaldınız" sözleriyle isyan etti.